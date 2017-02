Kenapa Pipis saat Mandi Lebih Bermanfaat?

APAKAH Anda tipe orang yang beranjak ke kloset terlebih dahulu untuk buang air kecil atau melakukannya saat mandi? Ternyata, pipis saat mandi lebih higienis loh dibandingkan pipis di kloset.

Menurut University of East Anglia, program 'Go with The Flow' dapat menghemat sekira 187 juta galon air per tahun. Melansir Sheknows, Kamis (9/2/2017), ada beberapa manfaat lain yang tak terduga ketika Anda pipis saat mandi.

Baik untuk lingkungan

Administrator dari University of East Anglia menyebutkan, 15.000 siswa dapat menghemat air yang cukup mengisi 26 kali kolam renang ukuran Olimpiade. Menurutnya, kencing sambil mandi dapat mengurangi limbah sampah kertas dalam sistem pembuangan limbah.

Lebih higienis

Banyak ahli kesehatan masyarakat bertanya, bagaimana tisu toilet bisa membersihkan area intim dengan bersih setelah buang air kecil. Memang cara terbaik adalah membersihkannya dengan air, terutama saat kita mandi. Pasalnya, tisu toilet bisa saja menyebabkan perkembangan bakteri dalam uretra dan berakibat pada infeksi.

Lebih bersih

Kita tidak tahu cairan apa saja yang telah menetes di dalam kloset. Anda tetap membutuhkan air untuk membersihkan organ intim setelah buang air.

Membuat Anda lebih siap

Memang terdengar agak dipaksakan. Berjongkok saat pipis sebelum mandi memang secara tidak langsung membentuk kesiapan dalam diri. Kesiapan yang dimaksud, ketika Anda terjebak ingin pipis di alam liar, setidaknya Anda sudah terbiasa untuk berjongkok untuk pipis.

Hemat biaya

Bila Anda pipis di kloset sebelum mandi setiap hari dan bertahun-tahun akan ada pengeluaran ekstra yang tidak begitu terasa. University of East Anglia memperkirakan pipis saat mandi dapat menghemat biaya air lebih dari Rp3 miliar.