Spesial! Kendall Jenner, Gigi Hadid, Ashley Graham, Sampai Liu Wen Hadir di Cover Vogue Amerika

MAJALAH high fashion ternama, Vogue Amerika semakin mengukuhkan namanya sebagai majalah high fashion terdepan di dunia. Setiap edisinya, Vogue selalu siap menghadirkan sesuatu gebrakan yang akhirnya ramai menjadi sorot perhatian banyak orang di dunia.

Seperti saat ini contohnya, untuk edisi Maret 2017 mendatang majalah yang dipimpin sosok legendaris Anna Wintour ini tidak hanya menampilkan seorang model untuk menghiasi cover. Tidak tanggung-tanggung, dalam cover edisi Maret 2017 Vogue langsung mendapuk tujuh orang model ternama di dunia sekaligus!

(Foto: Eonline)

Paras cantik dan tubuh supermodel dari Kendall Jenner, Gigi Hadid, Liu Wen, Ashley Graham, Adwoa Aboah, Vittoria Ceretti sampai Imaan Hammam dibungkus bersamaan dalam satu frame. Berpose di sebuah pantai, keenam model cantik ini kompak mengenakan atasan turtlenecks bergaya sporty warna hitam, di mix and match dengan celana high-waist swim shorts aneka motif dan warna. Serta rambut yang diberi gaya back ponytail simpel.

Sebagaimana dikutip Eonline, Kamis (9/2/2017) keenamnya didapuk Vogue sebagai model sampul halaman depan untuk merepresentasikan tema yang diusung kali ini, yakni "there just isn't one type of American girl” untuk memperlihatkan kecantikan yang beragam dari setiap wanita khususnya wanita Amerika.

Proses pengambilan gambar ini sendiri dilakoni langsung oleh fotografer terkenal, Inez Van Lamsweerde dan Vinoodh Matadin. Dengan arahan gaya dari pengarah gaya, Tonnegood.