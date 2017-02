Wow, Bar Bawah Tanah Ini Tawarkan 1.000 Jenis Whisky Langka

Collector Whiskies #goldenpromisewhiskybar #goldenpromise #whiskybar #laphroaig #ardbeg #portellen #whiskey #singlemalt #malt #cocktail #cocktails #glass #bottle #bottles #alcool #barback #backbar #dram #bars #bartender #bartenders #ontherocks #whiskeys #whiskies

A photo posted by Maison Du Whisky (@maisonduwhisky) on Jan 12, 2017 at 2:48am PST