Khusus di Hari Valentine, Bikin Suami Terlena dengan Rayuan Mesra Macam Ini

VALENTINE tinggal menghitung hari, apakah Anda sudah siap menyambutnya? Apa yang sudah Anda persiapkan bersama suami bila hari kasih sayang itu tiba?

Ritual makan malam romantis atau saling memberi hadiah sepertinya tak mungkin terlewatkan. Mungkin yang terlewatkan bisa jadi adalah ungkapan penting berisi harapan kepada suami. Untuk hal yang satu ini jangan sampai terlewat.

Valentine adalah momen penting untuk mengungkapkan harapan kepada suami. Baik tentang keinginan untuk hubungan yang lebih baik, cara suami memperlakukan Anda, atau agar dia menjadi pribadi seperti yang diinginkan. Maka, inilah ungkapan harapan romantis untuk pasangan di hari Valentine seperti dilansir quote4u, Jumat (10/2/2017).

Cinta terbaik

"Mencintaimu setiap hari, tapi aku ingin menunjukkan lebih banyak cinta kepadamu khusus pada hari ini. Semoga kau mendapatkan hari terbaik pada valentine ini dengan penuh cinta."



Menikmati momen

"Valentine adalah kesempatan yang sempurna kita untuk menikmati dan mencintai satu sama lain. Aku mencintaimu setiap hari, tapi hari ini kamu spesial. Selamat Hari Valentine, Suamiku! "



Makin cinta

"Kamu selalu yang terbaik bagiku dan pada hari ini, aku akan memastikan bahwa aku punya kasih sayang ekstra. You are my Valentine. Selamat Hari Valentine!"

Suami terbaik

"Meskipun hari Valentine hanya sehari, itu memberiku kesempatan mencurahkan semua cintaku. Saya senang memilikimu. Semoga selalu menjadi suami terbaik. Selamat Hari Valentine ".