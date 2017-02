Percantik Meja Makan di Hari Valentine dengan Tema Bohemian Yuk!

SUDAH merencanakan memasak menu spesial untuk menjamu orang-orang tercinta di rumah? Namun yang tak kalah penting dari menu adalah dekorasinya sendiri.

Jika Anda sudah biasa dengan acara makan bersama di sebuah ruangan yang tampak biasa, sekarang saatnya Anda mencoba menikmati momen makan bersama dengan tema yang sedikit berbeda. Jika memiliki kebun atau pekarangan kecil di dekat rumah, Anda bisa memanfaatkannya untuk makan bersama dengan dekorasi bohemian.

Ciri gaya bohemian dalam dekorasi adalah tidak teratur dan out of the box. Anda bisa menabrakkan berbagai unsur alam di dalam dekorasi ini. Untuk soal warna pun tidak harus selalu merah dan pink. Anda bisa mengombinasikan warna-warna lain sesuai dengan selera.

Dengan nuansa alami yang berwarna, Anda bisa menikmati Hari Valentine dengan makan, bercerita, bermain game, dan saling menunjukkan rasa cinta dengan gestur sederhana. Benda utama yang perlu Anda siapkan untuk membuat dekorasi bohemian adalah taplak meja berumbai.

"Bagi saya, visi saya tentang bohemian termasuk melimpahnya bantal, taplak meja bertekstur dan banyak aksen merona," ujar CEO dan Founder Event Planning New York Twenty Three Layers, Jessica Boskoff dikutip dari Elledecor, Sabtu (11/2/2017).

Agar suasana luar ruangan lebih nyaman, gunakan karpet berlapis. Jika Anda berencana mengundang banyak orang, siapkan karpet yang lebih banyak dan lebar.

Untuk dekorasinya sendiri, Anda bisa meletakkan bantal warna-warni di sekeliling meja makan. Ini akan menambah daya tarik dari meja makan yang Anda ciptakan. Beri sentuhan dramatis dengan selimut terlipat yang diletakkan pada sekitar bantal.

"Saya suka kenyamanan duduk-duduk di bantal bukannya kursi, dan menggunakan meja kopi bukannya meja makan. Dan tidak peduli Anda berada di dalam atau di luar, selimut bisa memberikan sentuhan khusus jika seseorang ingin membuang sesuatu dari atas bahu mereka atau meletakkannya di pangkuan mereka," lanjut Boskoff.

Bikin suasana lebih romantis dan berwarna dengan meletakkan buket bunga besar serta lilin di atas meja. Tambahkan nampan dan peralatan dengan yang dikat rapi menggunakan bahan alam serta bulu ayam sebagai hiasan. Selamat menjamu orang-orang tercinta di Hari Valentine!