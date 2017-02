Ini 5 Profesional Eater Dunia dengan Rekor Makan Terbanyak

MAKAN banyak dengan waktu terbatas nyatanya tidak bisa dilakukan sembarang orang. Perlu keahlian dan strategi khusus oleh mereka yang biasanya disebut sebagai profesional eater.

Di dunia ada banyak profesional eater yang sangat terkenal dan sudah memecahkan rekor makan banyak dan cepat.

Siapa saja mereka, simak lima yang terkenal berikut, seperti disarikan dari berbagai sumber, Jumat (10/2/2016).

Takeru 'The Tsunami' Kobayashi

Pria berusia 37 tahun yang akrab disapa Kobi ini mendapat julukan The Tsunami karena ia bisa menghabiskan banyak makanan dalam waktu singkat. Berkat keahliannya melahap banyak makanan ini, Kobi berhasil menyabet beberapa rekor Guinness.

Rekor yang pernah disabet Kobi antara lain 11 hamburger dalam 3 menit, 14 twinkies dalam 1 menit, 100 gr spaghetti dalam 45 menit, 29 bola-bola daging dalam 1 menit, 6 hot dog dalam 3 menit dan lain sebagainya.

Berita selengkapnya, Baca: Takeru 'The Tsunami' Kobayashi si Manusia Rekor Makan

Sonya Thomas, 'The Black Widow'

Adalah Sonya Thomas, wanita kelahiran Kunsan, Korea Selatan ini sangat populer di dunia sebagai professional eater. Bahkan, dia kerap dijuluki sebagai 'The Black Widow' dan 'The leader of the four horsemen of the esophagus'.

Dilansir dari Sonyatheblackwidow, karirnya sebagai professional eater berawal sejak 2003. Saat itu dia meraih gelar Women’s World Record dengan melahap habis 25 hot dog dan roti dalam 12 menit.

Berita selengkapnya, Baca: Sonya Thomas, 'The Black Widow' Rekor Dunia Makan Cepat

Yuka Kinoshita

Pecinta kuliner atau pemantau tren dunia kuliner pasti pernah mendengar nama Yuka Kinoshita. Gadis asal Jepang yang punya perut super besar karena bisa makan berbagai jenis makanan dalam jumlah sangat banyak. Kali ini Yuka menghabiskan makanan cepat saji yang jika dihitung jumlah kalorinya akan muncul angka 4.307 kalori.

Berita selengkapnya, Baca: Gokil, Professional Eater Yuka Kinoshita Lahap 4.307 Kalori Fast Food

Matt Stonie

Lahir pada 1992, Matt Stonie adalah profesional eater rangking satu oleh IFOCE. Pemuda dari Amerika ini menjadi semakin terkenal setelah mengalahkan profesional eater Joey Chesnut pada 2015 dalam kompetisi makan cepat yang diadakan Nathan's Famous Hot Dog Contest, ia berhasil menghabiskan 62 hot dog dalam waktu 10 menit. Rekor dunia lainnya yakni menghabiskan 43 burger dalam waktu 10 menit. Matt Stonie pun mendapat julukan "The Mega Toad".

Berita selengkapnya, Baca: Matt Stonie Pecahkan Rekor Makan 182 Lembar Bacon

Joey "Jaws" Chesnut

Mendapat rangking nomer 3 oleh IFOCE. Berhasil mengalahkan profesional eater Takeru 'The Tsunami' Kobayashi dalam Nathan's Famous Hot Dog Contest pada 2007 dimana ia melengserken gelar juara 6 tahun berturut-turut Kobayashi.

Berita selengkapnya, Baca: Pria Ini Makan 69 Hot Dog dalam Waktu 10 Menit