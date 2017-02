Ingin Membuat Roti Panggang? Simak Dulu Fakta Unik Tentang Roti

ROTI sering menjadi pilihan praktis untuk disajikan dalam momen apapun. Mulai dari menu sarapan, hingga menu pesta, hidangan tersebut kerap menghiasi meja makan. Bahkan, di sejumlah negara roti telah menjadi panganan pokok. Sebut saja Prancis dan Italia.

Namun, tahukah Anda bahwa roti memiliki sejarah panjang yang belum diketahui banyak orang? Daripada penasaran, yuk simak fakta unik tentang roti, sebagaimana dilansir dari Today I Found Out, Jumat (10/2/2017).

1. Roti putih pernah dianggap sebagai makanan orang kaya, sementara roti cokelat atau gandum adalah untuk orang miskin. Mengingat gandum memiliki manfaat kesehatan yang sangat ampuh, predikat makanan 'kaya dan miskin' pun perlahan menghilang. Bahkan, roti gandum saat ini harganya lebih mahal daripada roti putih.

2. Pada abad pertengahan, roti menjadi salah satu makanan terpenting dan sering digunakan untuk menata meja makan. Sayangnya, pada masa tersebut terkadang kejadian menjijikan sering terjadi saat proses pembuatan roti berlangsung seperti, ditemukan campuran kapur dan senyawa amonium.

3. Fenomena roti mentega mengacu pada sebuah fakta bahwa ketika roti terlepas dari tangan seseorang, makanan tersebut selalu jatuh dengan posisi butter-side down (bagian luar roti yang tidak diolesi mentega). Berdasarkan hal tersebut, pada bagian butter-side up roti sering diolesi dengan mentega. Fenomena ini pertama kali diterbitkan dalam bentuk puisi oleh New York Magazine, pada 1835 lalu.

4. Saat ini, 88 persen rumah yang ada di Amerika Serikat menggunakan alat pemanggang roti.