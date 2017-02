Ini Lho Fakta Seputar MSG, Ternyata Tak Selalu Buruk

RASA makanan jadi hal utama yang dinilai setelah tampilannya. Berbagai bumbu dan bahan perasa ditambahkan dalam makanan demi menghasilkan rasa makanan yang lezat.

Dalam dunia kuliner, sangat banyak bumbu dan bahan perasa yang dicampurkan dalam makanan, beberapa bahan perasa yang umum digunakan adalah gula dan garam. Garam termasuk bahan yang hampir selalu digunakan dalam masakan, apalah rasanya masakan tanpa garam, hambar!

Selain garam, orang banyak menggunakan Monosodium Glutamate (MSG) dalam masakan, banyak yang menilai bahan ini negatif tapi hasil dari beberapa penelitian penggunaan MSG justru lebih baik dibanding penggunaan garam. Dilansir dari Glutamate, MSG sudah digunakan lebih dari 100 tahun sebagai bumbu perasa pada makanan.

Para ahli gizi banyak menyarankan untuk mengurangi penggunaan garam dan menggantinya dengan MSG. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam Jurnal Food and Nutrition Research menyimpulkan bahwa penggunaan garam dalam jumlah berlebihan akan menyebabkan gangguan pada sistem tubuh. Salah satu alternatifnya adalah mengganti garam dengan MSG dalam takaran yang tepat. Karena berdasarkan penelitian, kandungan natrium dalam MSG sepertiga dari garam meja.

Hasil penelitian ini juga menyimpulkan masakan sup bisa ditingkatkan kadar kesukaannya dengan menambahkan MSG dalam jumlah yang tepat dan mengurangi penggunaan garam. Respon sampel yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan angka yang signifikan. Sup bening yang ditambahkan garam disukai responden pada kadar garam 0,75 persen. Sedangkan sup yang ditambahkan sedikit MSG disukai responden pada kadar garam 0,4 persen.

Hal ini menunjukkan MSG bisa menggantikan garam sehingga bisa membantu mengurangi asupan garam yang artinya mengurangi konsumsi natrium. Para peneliti menyebutkan dengan hanya menambahkan 0,7 persen MSG dapat mengurangi asupan natrium hingga 32,5 persen pada sup.

Dengan kata lain MSG aman dikonsumsi dan justru disarankan untuk mengganti konsumsi garam. Namun tetap harus diperhatikan jumlah takarannya, asal tidak berlebihan, tubuh bisa mentolelir kandungan MSG yang masuk.