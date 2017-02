RESEP NENEK: Maknyus! Lezatnya Lontong Cap Go Meh Dimakan Selagi Hujan

PERAYAAN Tahun Baru Imlek diakhiri di hari ke-15 yang disebut Cap Go Meh. Tidak hanya festival, Cap Go Meh pun memiliki menu khas yang nikmat untuk disantap, yaitu Lontong Cap Go Meh.

Lontong Cap Go Meh sendiri merupakan masakan Peranakan Tionghoa yang diadaptasi dari opor ayam yang sering dijumpai ketika Lebaran. Perbedaannya terletak pada taburan tepung kedelai dan telur pindang.

Dalam situs kuliner milik praktisi dan pencinta kuliner Diah Didi, ia membagikan resep Lontong Cap Go Meh. Yuk dicoba dan dinikmati di cuaca yang cukup dingin ini.

Opor Ayam

Bahan:

1/2 ekor ayam kampung

1500 ml santan sedang

2 lembar daun salam

2 cm lengkuas

2 lembar daun jeruk purut

1 batang serai (memarkan)

1 sdm gula merah

1 sdt kaldu ayam

Garam secukupnya

Bumbu halus:

6 buah bawang merah

2 siung bawang putih

4 butir kemiri sangrai

1 sdt ketumbar sangrai

1 cm kunyit bakar

1/4 sdt merica butiran

Cara membuat:

1. Tumis bumbu halus hingga matang;

2. Masukkan ayam, lalu aduk hingga berubah warna;

3. Masukkan santan dan semua bumbu lain;

4. Masak dengan api kecil, sesekali diaduk hingga meresap dan daging ayam empuk.

Sayur Labu Siam

Bahan:

2 buah labu siam, potong bentuk korek api

6 butir bawang merah, diiris

4 siung bawang putih, diiris

2 lembar daun salam

2 cm lengkuas, memarkan

8 buah cabai merah, buang bijinya lalu haluskan

1/2 sdm ei, rendam air hangat, haluskan

1 sdt kaldu bubuk

Garam secukupnya

1/2 sdm gula merah

800 ml santan dari 1/2 butir kelapa

2 sdm minyak goreng untuk menumis

Cara memasak:

1. Tumis bawan merah, bawang putih, dan cabe halus hingga harum dan matang;

2. Masukkan ebi, aduk rata;

3. Tuang santan dan bumbu lain, tunggu sampai mendidih;

4. Masukkan labu dan masak hingga matang.