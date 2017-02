Wow, Hanya dengan Rp13 Ribu, Bisa Minum Bir Sepuasnya di Restoran Ini

AKHIR pekan saatnya membuang segala stres dengan menikmati pesta bersama rekan. Untuk pesta sambil minum alkohol biasanya harus menyediakan budget yang tak sedikit. Tapi di Tokyo, Anda bisa minum sepuasnya tanpa membuat kantong jebol.

Dilansir dari FoxNews, Minggu (12/2/2017), sebuah restoran di Tokyo menawarkan paket menu minum alkohol sepuasnya hanya dengan membayar 1USD atau setara Rp13 ribu. Wow!

Adalah Volks, sebuah restoran berkonsep casual yang khusus menyajikan menu steak dan berbagai hidangan daging. Kali ini Volks menawarkan paket promosi all you can drink minuman alkohol dengan harga yang mencengangkan karena sangat murah.

Promo ini berlaku untuk berbagai menu minuman beralkohol seperti bir asahi, wiski, shochu, koktail anggur, red wine atau white wine. Pilihannya cukup banyak dan beragam tapi ada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak restoran.

45分ひたすら飲み続けて432円だったおそろしい店だよ #フォルクス A photo posted by 33shuttle (@33shuttle) on Feb 4, 2017 at 4:34am PST

Setiap orang yang mengambil paket ini hanya diberikan waktu 10 menit untuk meminumnya. Tapi jika pelanggan ingin menikmatinya lebih dari 10 menit maka harus membayar biaya tambahan senilai Rp12 ribu untuk tambahan waktu 10 menit berikutnya.

Untuk bisa menikmati paket promo ini, restoran hanya memberlakukan pada jam tertentu yakni mulai pukul 2 siang hingga pukul 7 malam.