Wih, Bella Hadid Pamer Status Sebagai Model Lini Aksesori Bulgari!

DARI hari ke hari sepak terjang supermodel, Bella Hadid di industri fesyen dunia nampaknya semakin kencang saja. Bagaimana tidak? Baru saja merilis iklan sepatu Nike terbarunya yang berkolaborasi dengan mantan desainer rumah mode mewah Givenchy, Riccardo Tisci.

Belum lagi ditambah dengan keberhasilannya sebagai brand ambassador terbaru fashion house Italia, Fendi. Kini Bella kembali menjadi sorotan atas pencapaian yang ia raih.

Seperti dilansir Toggle, Senin (13/2/2017) tepat pada Rabu, 8 Februari 2017 Bella mengumumkan status dirinya yang kini juga berpredikat sebagai muse teranyar label premium, Bulgari tepatnya untuk lini produk aksesori. Kabar ini bahkan dibagikan adik kandung Gigi Hadid ini kepada khayalak umum, langsung melalui akun Instagram pribadinya semalam.

(Foto: Toogle)

“So excited to announce that I am the new ambassador of @bulgariofficial accessories #BellaInBulgari #bulgarifamily such an honor. Thank you,” tulis Bella dalam keterangan foto yang menampilkan dirinya berpose dengan sebuah sling bag Bulgari waran merah terang berhiaskan figure kepala ular berwarna metalik.

Lewat keterangan yang dituliskan Bella tersebut, tampaknya model 20 tahun tersebut merasa sangat bersemangat dan tersanjung bisa terpilih dari sekian banyak model terkenal untuk menjadi wajah brand sebesar Bulgari. Selamat untuk Bella!