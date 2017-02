KISAH: Selamat dari Bom Boston, Wanita ini Nikahi Pria yang Menyelamatkannya

ADA beragam cerita cinta yang terjadi di dunia ini. Bahkan dongeng anak-anak seperti Cinderella, Beauty and The Beast, pun sarat dengan kisah percintaan dua orang manusia yang saling mengasihi dan menyayangi. Akhir yang bahagia selalu ditunggu oleh pembaca, apalagi kalau bukan ‘happily ever after’ alias hidup bahagia bersama selamanya.

Namun adakah kisah cinta yang benar-benar menyentuh hati Anda dan kisah itu terjadi di dunia nyata? Cerita cinta yang diawali oleh tragedi pengeboman ini, tampaknya cukup membuat kita percaya bahwa kisah cinta anak manusia bisa terjadi dimana saja, bahkan di tempat yang dipenuhi darah dan air mata sekalipun.

Bom yang Meledak di Boston Marathon

15 April 2013, 2 buah bom meledak dekat garis finish Boston Marathon. Marathon yang merupakan acara tahunan dan termasuk kompetisi Marathon tertua di dunia ini, selalu diselenggarakan setiap minggu ketiga bulan April. Boston Marathon diadakan untuk memperingati Patriot Day dan merupakan hari besar di Massachusetts, sehingga masyarakat akan banyak hadir menyaksikan para pelari berkompetisi menyelesaikan jarak 42,195km.

Bom tersebut sengaja diledakkan oleh kakak beradik Dzhokar Tsarnev dan Tamerlan Tsarnaev, pemuda kelahiran Kyrgyzstan. Pukul 2.49 pm, bom yang diletakkan dalam alat penanak nasi tersebut meledak, diikuti oleh bom berikutnya yang ditaruh pada sebuah tas backpack yang berada dekat dengan garis finish di jalan Bolyson. Ledakan bom rakitan tersebut menewaskan 3 orang, lebih dari 260 orang cedera parah dan 6 orang mengalami kehilangan kakinya. Salah satunya adalah Roseann Sdoia

Korban Selamat dari Ledakan Bom, Meskipun Kehilangan Kaki

Hari naas itu Roseann Sdoia datang di Boston Marathon untuk memberikan dukungan kepada para pelari yang berkompetisi. Wanita berumur 48 tahun ini seorang pelari yang cukup aktif mengikuti acara Marathon di Amerika. Bom meledak dan Roseann menjadi korban. Ia ditolong oleh Michael Materia, seorang pemadam kebakaran dan membawanya segera ke rumah sakit. Saat itu mereka belum saling mengenal satu sama lain.

Roseann harus kehilangan salah satu kakinya karena peristiwa tersebut. Michael menunjukkan dukungannya terhadap wanita ini dengan mendatangi rumah sakit tempat Roseann dirawat hampir setiap hari.

Setelah beberapa bulan, saat Roseann harus menjalani serangkaian rehabilitasi paska pengeboman tersebut, hubungan pertemanan yang terjalin diantara mereka mulai berkembang menjadi kisah asmara. “Selama kami bersama seperti ada yang tumbuh dalam perasaan masing-masing, tenang tanpa ada kehebohan, sampai akhirnya kami pun membicarakan perasaan ini” ungkap Sdoia.

Sebenarnya Ibu Roseann memang berusaha menjodohkan anaknya dengan pemadam kebakaran yang telah menyelamatkan putrinya. Dalam beberapa kesempatan sang Ibu sering berkomentar bahwa pemadam kebakaran ini memiliki wajah yang tampan, membuat Roseann pun tersipu malu.

Pertemuan Tragis namun Berakhir Bahagia

4 Desember 2016 dalam perjalanan ke Nantucket mereka akhirnya memutuskan untk menikah di tahun ini. Michael melamar Roseann dengan menempelkan ukiran bertuliskan “Mike wants to know …if you’ll marry him” pada dog tag anjing kesayangan mereka Sal.

Tentu saja berita ini sangat membahagiakan orangtua dan kerabat pasangan yang terpaut usia 10 tahun lebih. Kisah cinta mereka pun bahkan sudah dituliskan dalam sebuah buku berjudul “Perfect Strangers” yang akan segera rilis bulan Maret mendatang.

Roseann sepertinya berusaha melupakan peristiwa tragis yang terjadi di hidupnya. Setahun setelah peristiwa bom tersebut, Roseann terlihat hadir di Boston Marathon untuk berpartisipasi dalam acara Tribute Run on Boston Marathon. Bahkan Desember lalu Roseann dan kekasihnya Michael ikut berpartisipasi dalam tantangan menaiki gedungtertinggi di Manhattan Empire State Building, yang memiliki 1576 anak tangga.