Ini Dia Makanan Lezat yang Disantap Lady Gaga, Beyonce & Katy Perry di Grammy Awards 2017

AJANG bergengsi Grammys Award ke-59 menyisakan sejumlah momen unik yang menarik untuk disimak. Mulai dari kesuksesan Adele menyabet 5 penghargaan sekaligus, penampilan memukau Lady Gaga dan Metallica, hingga menu makanan yang disajikan untuk para tamu undangan.

Sudah bukan rahasia lagi jika acara sekelas Grammy kerap menyuguhkan berbagai hidangan spesial nan menggoda. Tahun ini, Executive Chef Joseph Martin dari Staples Center dipercaya untuk menyuguhkan sejumlah hidangan spesial untuk para tamu undangan.

"Semua makanan yang kami sajikan sangat unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Para tamu undangan akan dimanjakan oleh sensasi lezat hidangan khas Mediterania hingga makanan khas Asia," tutur Martin.

Sebagaimana dilansir dari People, Senin (13/2/2017), setidaknya ada 5 hidangan spesial yang disajikan Martin dan timnya. Di antaranya :

1. Red velvet popcorn

2. Mini bacon cheddar scones with maple butter,

3. Braised short ribs with caramelized cauliflower, red wine, squash ravioli and tarragon.

4. Shrimp and lobster escabeche with pickled shallots, garlic, pomegranate and pickled mustard seeds.

5. Char Sui chicken salad with snap peas, udon noodles and soy pineapple vinaigrette.

Diakui oleh Martin, ia dan timnya telah menyiapkan konsep hidangan tersebut sejak lima bulan yang lalu. “Setiap bangun di pagi hari, kami langsung memikirkan menu hidangan apa yang layak disajikan untuk para tamu undangan. Ini sangat menyenangkan! Setelah mendapatkan sejumlah ide menarik, kami mulai melakukan uji coba,” jelas Martin.

Lebih lanjut ia menambahkan, satu-satunya kendala yang ia hadapi adalah menguji sebuah resep secara berulang-ulang. Hal itu dilakukannya untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Mengingat acara ini dihadiri oleh ribuan tamu undangan, pihaknya juga telah menyiapkan 7.200 potong sushi, 1.000 botol anggur, 1814 kg keju, 562 kg daging udang.

Daripada penasaran, yuk intip menu hidangan lezat yang disantap oleh Adele, Katy Perry, Lady Gaga, Beyonce, Rihanna, Chance The Rapper, dan tamu undangan lainnya.