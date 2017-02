3 Racikan Alami untuk Bersihkan Dapur dan Alat Masak

DAPUR adalah bagian rumah paling favorit bagi kaum hawa, tapi kadang membersihkannya membuat orang muak. Pasalnya banyak kotoran sisa makanan yang sulit untuk dibersihkan. Sebenarnya hal ini tidak menjadi masalah asalkan tahu bagaimana cara membersihkannya.

Membersihkan area dapur dan perangkat masak sebenarnya bukan hal yang sulit dilakukan asalkan tahu tips dan triknya. Dan yang pasti tahu alat dan bahan untuk membersihkannya. Tidak melulu harus menggunakan bahan kimia, racikan bahan alami juga bisa jadi bahan pembersih yang ampuh.

Dilansir dari OrganicAuthority, Senin (13/2/2017) berikut beberapa bahan racikan alami yang bisa dibuat sendiri di rumah. Buat campurannya dan jadikan dapur rumah Anda kinclong dan bersih.

Racikan untuk bersihkan lemari es

Sebagai tempat untuk menyimpan segala macam bahan makanan, lemari es pastinya bisa kotor dan terkontaminasi banyak bakteri. Bercak noda, kerak dan juga bau membandel jadi hal utama yang membuat kulkas seolah tempat penampungan kuman. Cara paling mudah membersihkan kulkas adalah dengan mencampur 2 cangkir air panas, 1 cangkir cuka dan 10 tetes minyak esensial. Lap seluruh bagian dalam kulkas dengan racikan ini dan seketika kulkas akan bebas dari kuman dan bau tak sedap.

Racikan untuk bersihkan lantai dapur

Lantai dapur bisa dibilang area yang paling kotor dibanding bagian lantai lainnya di area rumah. Meski dibersihkan dengan sabun lantai, area dapur masih perlu bahan tambahan lain. Racikan alami dan mudah dibuat yang bisa jadi pembersih dapur adalah dengan mencampur 1 bagian air panas dengan 1 bagian cuka. Sementara untuk lantai kayu atau perabot dapur yang terbuat dari kayu bisa dibersihkan dengan campuran 1 galon air panas, ¾ minyak zaitun dan ½ cangkir perasan air jeruk lemon.

Racikan untuk membersihkan segala perabot rumah

Anda pastinya membutuhkan pembersih all in one. Satu racikan bisa membersihkan segala macam perabotan dari bahan apapun. Tenang semua ada racikannya. Cukup campur 1 cangkir cuka, 2 cangkir air dan 5 tetes minyak esensial. Campur semua bahan ini dan masukkan dalam botol dengan tutup spray, semprotkan untuk membersihkan segala perabot di dapur.