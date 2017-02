GRAMMY AWARDS 2017: Gaun Hijau Adele di Red Carpet Dibuat dalam Waktu 1.600 Jam!

ADELE menjadi sorotan publik saat melangkah di karpet merah ajang Grammy Awards 2017, Minggu, 12 Februari 2017, waktu setempat. Gaun warna hijau olive yang membalut tubuhnya malam itu sukses membuatnya menjadi salah satu selebriti dengan gaun terbaik.

Ya, dalam perhelatan satu tahun sekali itu, Adele mengenakan gaun Givenchy yang pembuatannya tak tanggung-tanggung menghabiskan waktu 1.600 jam dan melibatkan tujuh orang dalam pembuatannya.

Adalah Riccardo Tisci, direktur rumah mode Givenchy sebelum mengundurkan diri, yang secara khusus merancang gaun tersebut. Gaun dengan corak menyerupai anyaman di bagian dada dan motif geometrik di bagian rok berdetail lipit itu terinspirasi dari army-look koleksi couture Givenchy 2016.

(foto: vogue)

Hal ini diungkapkan oleh sang stylist, Gaelle Paul. Di mana dalam pemilihan warna gaun serta teknik pencampuran warna yang dilakukan cukup sulit untuk membuatnya sesuai keinginan.

"Butuh 1.600 jam untuk membuat karena semua panel dilipat secara terpisah lalu disatukan," ujar Paul, seperti dikutip Vogue, Selasa (14/2/2017).

Paul juga mengungkapkan jika persiapan dilakukan lima bulan sebelum ajang Grammy dihelat. Ia melihat semua koleksi haute couture untuk musim gugur melalui online lalu mengabadikannya dari setiap desainer.

"Setelah itu, aku dan Adele memilih yang favorit," tambahnya.

Tak heran jika gaun tersebut yang kemudian menghantarkan Adele mendapatkan penghargaan untuk kategori Song of The Year untuk lagu Hello.

"Aku suka desain gaun yang unik, mewah, desain sedikit vintage, tetapi sangat modern dan feminin. Menariknya adalah teknik-teknik yang digunakan sehingga menambah nilai adi busana ini. Mewah namun sopan, aku bisa mempercayakan Givenchy dalam memberikan gaun yang luar biasa," tandas Paul.