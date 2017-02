TOP FASHION 2: Adele Tampil Memukau dengan Gaun Hijau Givenchy di Red Carpet Grammy Awards 2017

SATU persatu insan musik dan para selebriti dunia mulai menampakkan dirinya dalam ajang Grammy Awards 2017. Kini, giliran Adele yang tampil mempesona dengan gaun hijau rancangan Givenchy.

Ya, tak seperti biasanya di mana Adele seringkali mengenakan gaun berwarna hitam, tahun ini Adele berpose di karpet merah dalam balutan gaun panjang karya desainer Riccardo Tisci melalui label haute couture. Gaun warna hijau tersebut memiliki detail checker printed di bagian dada serta motif geometrik pada bagian rok lipitnya.

(Foto: People)

Penyanyi asal Inggris ini menata rambut bobnya dengan gaya bun namun menyisakan poni di sisi kiri wajah. Sementara, riasan wajahnya bernuansa natural, wing eyeliner yang menjadi ciri khas riasan wajahnya tak lupa diaplikasikan.

Di ajang Grammy Awards 2017 yang berlangsung di Staples Center, Los Angeles, Minggu, 12 Februari 2017 malam waktu setempat, Adele akan bersaing ketat dengan para musisi lainnya dalam lima kategori. Di antaranya Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Vocal ALbum, dan Best Pop Solo Performance.

Menariknya, Adele juga bersaing ketat dengan diva penyanyi lainnya, yakni Beyonce, di beberapa kategori lain. Adele akan tampil di panggung Grammy 2017 bersama para penampil lainnya.

Sebut saja Lady Gaga, Metallica, Katy Perry, dan lain-lain. Demikian seperti dilansir People, Sabtu (18/2/2017).