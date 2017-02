Kate Middleton Tampil Memukau di Bafta, Selebriti Hollywood Kalah!

PENAMPILAN The Duchess of Cambridge lagi-lagi menjadi sorotan banyak mata. Kali ini Kate Middleton kembali menjadi headline di berbagai media, tak lain dan tak bukan karena penampilannya dalam gelaran British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) yang di helat kemarin, Senin 13 Februari 2017.

Sebagaimana dilansir Vogue, Selasa (14/2/2017), semalam Kate menghadiri acara penghargaan tersebut dengan ditemani suaminya. Jika gaun-gaun red carpet Kate sebelumnya terbuat dari sifon dengan dihiasi bebatuan permata, berbeda dengan malam BAFTA semalam, Kate mengenakan gaun dari Alexander McQueen berpotongan offshoulder.

Gaun tersebut berwarna hitam dengan aksen bunga mawar hijau elegan yang dibordir. Lalu, seutas pita satin disematkan pada bagian pinggangya menambahkan kesan elegan.

Untuk hiasan rambutnya, Kate menata rambutnya khas ala Royal Duchess yakni dengan low bun dan sedikit disasak dibagian. Adapun aksesori, Kate mengenakan chandelier earring dengan chunky diamond bracelet. Membuat dirinya semakin menjadi sorotan di red carpet, bukan lagi selebriti yang menghadiri acara penganugerahan tersebut.