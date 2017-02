VALENTINE 2017: ''I Am Happy Today'', Ucapkan Kalimat Ini ketika Banyak Pertanyaan Kenapa Masih Jomblo

SELALU ada saja yang bikin geger dari media sosial setiap kali ada momen penting. Misalnya, meme kocak atau menyebalkan untuk para jomblo di Hari Valentine.

Mengenai hal yang satu ini cukup menohok para jomblo sehingga rasanya ingin lenyap dari muka bumi saat Valentine sendirian. Lantas, harus lari ke manakah jomblo saat Valentine?

Psikolog Klinis Dewasa, Liza Marielly Djaprie mengatakan tak perlu melarikan diri. Hadapi dengan kepala tegak bahwa tak ada masalah bagi jomblo saat di-bully pada hari kasih sayang.

"Kalau bisa tunjukkan di media sosial kita baik-baik saja. Posting aktivitas sedang memanjakan diri atau kalimat motivasi," ucap Liza kepada Okezone, belum lama ini.

Psikolog lulusan Universitas Indonesia ini menambahkan, postingan seperti, "I love my self" atau "I am happy today", adalah contoh yang patut diperlihatkan kepada netizen kalau Anda bahagia.

"Kita enggak bisa menutup mulut semua orang, kalau diladeni cape. Hidup harus punya humor, kalau ngmong-nya nyelekit itu harus tutup kuping daripada gila, tanggapi dengan bercanda, pinter-pinternya kita aja. Iya gue jomblo, cariin dong, jawab begitu saja," sarannya.