Ssstt.. Begini Ternyata Cara Valencia Tanoesoedibjo Rayakan Valentine Spesial

TANGGAL 14 Februari selalu identik dengan Hari Valentine. Hari ini pun seluruh sudut kota terasa penuh cinta.

Meski banyak orang mengatakan kasih sayang bisa ditunjukkan setiap hari, namun tak sedikit orang yang merayakannya. Putri kedua pasangan Hary Tanoesoedibjo dan Liliana, Valencia memiliki pandangan sendiri tentang Hari Valentine.

Menurutnya, Hari Valentine hanyalah sebuah simbol untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang yang dicintainya. Baik keluarga, teman, atau pun kekasih.

Namun, sebagai salah satu orang yang merayakan Hari Valentine, dirinya tidak menampik bahwa Valentine adalah acara yang spesial untuk dinikmati bersama keluarga.

"Valentine hanya simbol sih menurut aku. Karena sayang sama orang 'kan bisa dilakukan setiap hari. But, it's fun to celebrate bersama teman-teman, keluarga, atau pacar," ungkap Valencia kepada Okezone di sela-sela acara Intimate Blogger Gathering by Brand Outlet di Restoran GIOI, Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017).

Untuk Valencia, Valentine biasanya dirayakan bersama keluarga dan kekasih. Ungkapan kasih sayang pun sudah ia berikan kepada orang-orang tercinta hari ini. "Aku mengucapkan sama mereka, 'Happy Valentine, guys'," tutup Valencia.