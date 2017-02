FOTO: Subhanallah, Begini Ciri Hati Mulia Seorang Mu'min Menurut Ustadz Arifin Ilham

Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barkaatuhu. SubhanAllah walhamdulillah sahabatku keluargaku mari kita renungi betapa indahnya, mulianya hati seorang mu'min. Inilah diantara isi hati hamba Allah yg beriman : *Sangat mencintai Allah dan RasulNya. *Rindunya pada ridho dan SyurgaNya. *Khouf, penuh rasa takut, dan rojaa, penuh rasa harap kpd RobbNya. *Khusyu', bahagia sekali dalam sholatnya. *Istigroq, tenggelam hatinya dalam indahnya zikir dan sholawat. *Takutnya kalau hatinya lepas dari zikrullah. *Halus, lembut peka, dan mudah menangis krn Allah. *Menyayangi keluarga dan sahabat sahabatnya. *Merasakan dan memikirkan keadaan kaum mu'miniin bahkan umat manusia krn sayang dan da'wahnya. *Asyik selalu memperbaiki dirinya. *Maunya hanya minta maaf, dan memaafkan. *Inginnya selalu berbuat baik dan berbuat baik. *Diam diam mendoakan para sahabat, umat dan terutama para mujahidin dan kaum yg dizholimi. *cintanya pada negerinya. *Mudah menangis ingat masa lalunya saat saat ia melakukan dosa. *Bergetar hatinya, bertambah kagum cintanya jika diperdengarkan Kalam Allah, atau hadist hadist RasulNya. *Cita citanya tegak Syariat Allah dan Sunnah RasulNya. *Harapan besarnya wafat sebagai syuhada, husnul khotimah. *Belas kasihnya pada dhuafa, yatim piatu dan faqir miskin. *Selalu baik sangka atas semua takdirNya. *Qonaah, syukur selalu atas semua keadaan, ni'mat or musibah. *Waro', sangat berhati hati krn kuat rasa takutnya pada RobbNya. *zuhud, oreintasinya akhirat. *Sabar krn memahami hidup ini ujian dan setiap kejadian sejuta hikmah. *Tawakkal, berserah dalam semua urusan. *hayaa, sifat malunya yg kuat. *Hatinya dominan cinta, sayang dan kasihan dari pada benci dan marahnya kepada oarng orang ma'shiyat bahkan menzholiminya sekalipun. *hilmun, hatinya kaya air yg mudah cair, senang shilaturrahm, rendah hati, dermawan dan menyenangkan. Kalau dia pergi, keluarga dan para sahabat kangen ingin kembali berkumpul dgnya. Allhumma ya Allah lembutkanlah hati kami dg keindahan iman kepadaMu, isilah hati kami dg betapa bahagianya mencintaiMu, hiasilah hati kami dg kelezatan istiqomah di JalanMu...aamiin.

