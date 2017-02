Gerakan 'We Want Plates', Restoran Diminta Stop Suguhkan Makanan dalam Wadah Tak Biasa

KREATIFITAS memang tidak bisa dibendung, termasuk kreatifitas soal makanan. Tapi ternyata tidak selamanya kreatifitas bisa diterima oleh semua orang. Ada yang menginginkan ini sesuai dengan tempatnya.

Belakangan ini yang semakin populer adalah bagaimana makanan-makanan dikemas dalam wadah yang antimainstream. Tidak lagi mengenakan piring atau mangkuk, tapi disuguhkan dalam pot tanaman, sekop, topi, troli mainan, aquarium bahkan mangkuk untuk makanan anjing. Duh.

Di Indonesia sendiri mungkin masih hangat dalam ingatan, karena sampai sekarang pun masih yakni keberadaan Cafe Jamban di Semarang. Sementara kafe berkonsep sejenis menyuguhkan makanan dalam miniatur closet, tapi di kafe ini makanan benar-benar disuguhkan dalam sebuah closet ukuran aslinya. Wow.

Di luar negeri, cara penyuguhan unik pun belakangan tengah menjadi pembicaraan. Ada yang menyambut baik ide-ide kreatif tersebut, tapi ada juga yang menginginkan makanan disuguhkan dengan cara yang semestinya, yakni dalam mangkuk atau piring.

Adalah We Want Plates sebuah komunitas yang menyampaikan kampanye bahwa makanan harus disuguhkan dalam wadah yang seharusnya.

Twitter gerakan yang dimiliki oleh Ross McGinnes dulu hanya diikuti oleh beberapa pengikut saja, namun belakangan ini jumlahnya mencapai 122 ribu.

Melansir Metro, Selasa (14/2/2017), berikut foto-foto yang diunggah oleh We Want Plates, bagaimana sebuah makanan disuguhkan dengan kreatif menanggalkan piring dan mangkuk sebagai wadah.

To the 1,000 new followers in the last 20 minutes: welcome, breakfast is served. (Pic: @JayMeW) pic.twitter.com/GkzxMAwZZz — We Want Plates (@WeWantPlates) June 23, 2015

Once more for the latecomers, highlight of the day from @MarinaOLoughlin - thanks for the bread in a flat cap. Ew. pic.twitter.com/yD8mSFNrnc — We Want Plates (@WeWantPlates) March 10, 2015

Sausage, chips and... other stuff... at Varsity, Warwick.



Yes, that is a dog bowl.



(Pic: @zoecarrington) pic.twitter.com/Uk25iPcBw2 — We Want Plates (@WeWantPlates) July 27, 2015

This? Oh, it's just an orthodontic mould of the restaurant-owner's mouth from Barcelona.

(Pic: @chris_mandle) pic.twitter.com/ligfCJFuvr — We Want Plates (@WeWantPlates) October 14, 2016

Coleslaw in a shopping trolley. The end of the world is nigh.

(Pic: @bobgranleese) pic.twitter.com/eUUJ3P2J5m — We Want Plates (@WeWantPlates) February 26, 2016