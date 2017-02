Momen Sandiaga Uno Peluk Ibunda di Hari Pencoblosan Bikin Haru

Selamat siang warga Jakarta. Semoga teman-teman semua sudah menggunakan hak pilihnya dengan baik. Terima kasih saya ucapkan untuk ibu, ayah, dan anak-anakku yang selalu memberikanku semangat. Tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada seluruh pendukung, relawan & simpatisan. Salam bersama! #SalamBersama #MajuBersama #AniesSandi

A post shared by Sandiaga Salahuddin Uno (@sandiuno) on Feb 14, 2017 at 11:08pm PST