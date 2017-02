Liburan Pilkada, Camping ala Indian Aja di Bogor!

Selain di Malang ternyata di Bogor juga sudah ada loh The Apache Camp Yaitu The Highland Park Resort-Hotel Bogor. Yang terletak tepat di kaki gunung Salak, dengan luas area 10,8 H dan juga fasilitas layaknya hotel mewah loh😲 Yang memiliki total 85 camp dan 4 rumah pohon. Kapasitas untuk The Apache Camp maksimal 4 orang, dan untuk The Mongolian Camp maksimal 8 orang Tempat ini menawarkan dua jenis perkemahan. The Apache Camp dan The Mongolian Camp, tapi disini juga ada sentuhan Sunda loh. Selain itu disini juga ada fasilitas lain seperti kolam renang, arena bermain, lapangan futsal, flying fox, perahu kayuh bebek, kolam pancing anak2, dan masih banyak lagi #ayodolan kesini, tag dan ajak teman-teman kamu bermain kesini😆 Foto dolan dari @ryanottelo #ayodolanbogor #thehighlandparkresort #bogor

