Cerita Jessie J Tentang Kolaborasi Koleksi Make-up dengan Brand Ternama

JESSIE J tak hanya dikenal dengan kemampuannya di bidang tarik suara. Lebih dari itu, Jessie juga memiliki jiwa artistik. Seperti diketahui, Jessie J melakukan kolaborasi dengan brand make-up ternama, yaitu Make Up For Ever.

Pelantun lagu ‘Price Tag’ itu bekerja sama dengan seorang make-up artist bernama Sammy Mourabit yang menghadirkan rangkaian koleksi kosmetik untuk bibir dan wajah. Jessie J melakukan kolaborasi dengan membuat ulang video Can’t Take My Eyes Off of You.

Dalam video tersebut, Jessie menggunakan lipstik terbaru Make-Up For Ever, yaitu Artist Acryclip. Produk tersebut merupakan lip stain yang terinspirasi dari cat akrilik dengan pigmentasi warna yang tinggi dan biasa digunakan oleh para pelukis.

Jessie sendiri mengaku sangat senang menjadi selebriti pertama yang berkolaborasi dengan Make Up For Ever dalam menciptakan koleksi make-up.

“Koleksi ini adalah apa yang kalian inginkan dan lakukan dengan gayamu. Aku hanya ingin memastikan perempuan dan laki-laki muda di mana pun dan siapa pun yang ingin menggunakan make-up tahu mereka bisa menjadi siapa dan apa yang mereka lakukan,” tutur Jessie J, seperti dikutip People, Kamis (16/2/2017).

Bicara soal make-up, perempuan 28 tahun ini mengaku tidak selalu mengikuti tren yang ada. Ia menyesuaikan dengan kulit wajahnya sendiri.

“Konturing misalnya, itu tidak baik di wajahku, begitu juga alis tebal. Aku saat ini sedang menyukai riasan yang natural. Aku suka terlihat bersih dan segar, seperti alis tipis dan lipstik warna nude,” terangnya.

Perihal mengaplikasikan riasan wajah, Jessie mengaku senang melakukannya sendiri. Entah itu riasan wajah untuk menghadiri karpet merah, bernyanyi, atau acara televisi.

“Memang membutuhkan latihan, tetapi aku senang menggambar, dari situ aku memulainya. Dan aku adalah orang yang perfeksionis, tetapi aku selalu melakukannya sendiri karena aku menikmatinya,” tandasnya.