Uniknya Foto Pelancong di Masa Victoria ketika Bertamasya ke Mesir

SEMENTARA para pelancong dari Barat kini terlihat lebih senang "telanjang" saat berlibur ke daerah panas, di zaman Victoria dulu para pelancong tidak terlihat keberatan dengan pakaian yang lengkap dengan jas dan gaun rok panjang.

Foto-foto yang diambil dari tahun 1890 ke tahun 1930-an menunjukkan bagaimana wisatawan Eropa dulu menjelajahi daerah gurun yang panas di Mesir dan piknik di dalam sebuah kuil dengan hieroglif terkenal bersama pemandu lokal.

Dikutip dari Dailymail, Jumat (17/2/2017), sebagian besar foto diambil selama pendudukan Inggris di Mesir. Penduduk setempat digambarkan sedang melayani anggur kepada turis, menuntun unta untuk dinaiki, bahkan membantu pengunjung memanjat Piramida Giza, yang sekarang tidak diperbolehkan lagi.

Pesona barang antik Mesir didokumentasikan dengan baik selama periode ini, bersamaan dengan waktu penemuan makam Tutankhamen pada 1922.

Kisah-kisah petualangan dari penggalian arkeologi dan peninggalan misterius digali selama tahun 30-an dan hal itu menginspirasi berbagai buku dan film termasuk Raiders of the Lost Ark dan The Mummy.

Intrik berkepanjangan yang mengelilingi Kekaisaran Mesir masih menarik pengunjung modern untuk berdatangan ke situs dari 4500 tahun silam tersebut, sampai saat ini.