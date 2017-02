Jawaban Pedas Chef Gordon Ramsay saat Netizen Minta Pendapat Hasil Masakannya

SELEBRITI Chef Gordon Ramsay terkenal dengan komentarnya yang pedas dan katanya-katanya yang sedikit kasar, saat menjadi juri dalam kompetisi masak di televisi, Hell's Kitchen dan MasterChef.

Ternyata tidak hanya di layar kaca, komentar pedas itu pun ia bawa ke dalam dunia maya. Netizen juga yang penasaran apakah Ramsay akan memberikan kritikan pedas di luar dari acara televisi tersebut.

Hal ini terungkap dalam postingan sejumlah foto makanan yang dikirim netizen ke twitter Ramsay. Netizen juga ingin hasil masakannya mendapat komentar dari sang selebriti chef.

Apakah memang sifat aslinya atau terbawa dengan karakter di layar kaca, Ramsay pun ternyata memberi komentar yang pedas kepada masakan netizen yang notabene mungkin masih amatir dalam memasak.

Pemilik akun twitter Jamie Chambers mengirimkan sebuah foto hasil masakannya berupa ikan salmon dan kentang panggang dan disuguhkan dengan asparagus yang juga dipanggang.

Dalam captionnya ia menulis sambil menyertakan akun twitter Gordon Ramsay, "Ini adalah masakan pertama ku, apa pendapatmu?"

@GordonRamsay what do you think of my first attempt cooking pic.twitter.com/wcTb5e6qsP — Jamie Chambers (@jaychambers21) February 8, 2017

Tentu saja Gordon Ramsay tidak bisa mencicipi rasanya, sehingga ia tidak mengomentari soal rasa, melainkan apa yang ia lihat. "Siapa yang mencuri ujung-ujung asparagus mu? Saya sampai kehilangan kata-kata," tulis Ramsay.

Who stole your Asparagus tips ? Lost for words https://t.co/FoJWu2MAj0 — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) February 8, 2017

Foto kedua yang dikritik Ramsay adalah sebuah foto menu sarapan yang dikirimkan Steve O'Sullivan. Dalam foto terlihat telur mata sapi yang dimasak medium well, susis, beef, tomat cherry dan roti panggang.

@GordonRamsay what would you give my Fry up out of ten ??? pic.twitter.com/6s5PC77KBG — ⚒Steve O'Sullivan⚒ (@TheSullis) February 8, 2017

Hanya singkat komentar Ramsay terhadap foto tersebut. "Menyakitkan." Demikian seperti dilansir Mashable, Jumat (17/2/2017).