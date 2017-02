Masker Cokelat dan Mandi Oatmeal, Rahasia Cantik Kate Middleton yang Sesungguhnya

KATE Middleton memang kerap mencuri perhatian dalam setiap kesempatan. Tak heran jika penampilannya di depan publik seringkali menjadi sorotan publik.

Ini pula yang terjadi belum lama ini, di mana The Duchess of Cambridge menghadiri sebuah perhelatan bergengsi British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Kala itu, Kate tampak mempesona dengan gaun berpotongan off shoulder rancangan Alexander McQueen.

Gaun berwarna hitam dengan corak bunga warna hijau tersebut tampak elegan, apalagi dipadankan dengan gaya rambut yang ditata bun. Rupanya penampilan kecantikan ibu dua orang anak tersebut tak terlepas dari perawatan kecantikan yang dilakukannya sebelum menghadiri acara tersebut.

Seorang beauty therapist bernama Deborah Mitchell membeberkan rahasia cantik Kate Middleton setiap kali menghadiri sebuah acara penting. Rahasianya ternyata terletak pada masker cokelat dan mandi oatmeal.

“Ini adalah sesuatu yang semua bisa kita lakukan di rumah, tanpa mengeluarkan biaya,” ujar Deborah, seperti dikutip Dailymail, Minggu (19/2/2017).

Masker cokelat mengandung bahan-bahan pelembap seperti minyak palm dan asam lemak esensial, yang dapat menjaga kulit tetap halus. “Aku suka menggunakannya di rumah dan mengaplikasikannya pada beberapa klien. Ini baik sebagai eksfoliator. Kulit akan terasa lembap selama tujuh hari, sangat membantu untuk pemilik kulit kering,” tutur Deborah dalam tayangan This Morning.

Bagi Anda yang ingin mengikuti rahasia kecantikan Kate, bisa mengaplikasikan masker cokelat menggunakan bagian belakang sendok. Diamkan masker sampai kering hingga bisa dikelupas menggunakan tangan.

Rahasia Kate Middleton lainnya adalah mandi oats. Laiknya mandi ala Cleopatra yang emnggunakan susu, namun kali ini mengganti bahannya dengan bubur oatmeal. Cara ini juga diklaim dapat menghaluskan kulit.