Bermain Make-Up, Alternatif Bonding Time dengan Ibunda Tercinta

MENJELMA menjadi wanita dewasa dengan segala kesibukan padat hidup di kota Jakarta setiap harinya, tidak dipungkiri membuat waktu kebersamaan dengan Ibu tercinta semakin hari semakin berkurang.

Terlebih lagi jika sudah memiliki pasangan, banyak wanita yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka kurang menghabiskan waktu dengan Ibunda tercinta.

Fenomena inilah yang ditangkap oleh majalah HighEnd Teen. Melihat sekarang banyak wanita muda yang kurang menghabiskan waktu bersama ibu tercinta, tercetuslah ide untuk mengadakan suatu acara yang mengedepankan konsep "bonding time" antara ibu dan anak. Hal ini diungkapkan langsung oleh Jessica Gunawan, selaku creative director majalah HighEnd.

"High End memang setiap tahunnya rutin merayakan Valentine, nah untuk tahun ini "To Love You More" ini untuk mendekatkan anak dan ibu biar akrab dan dekat lagi. Caranya dengan make-up bareng, anaknya juga bisa dandanin maminya. Bonding time sambil kenalan dengan orang-orang baru," papar Jessica yang dijumpai Okezone pada Sabtu (18/2/2017) dalam acara To Love You More, di bilangan Jakarta Selatan.

(Foto: Pradita / Okezone)

Jessica menambahkan, majalah High End sendiri memang setiap tahunnya selalu berinovasi untuk menghadirkan acara-acara menarik untuk merayakan Valentine dengan konsep yang baru.

"Every year konsep acaranya pasti beda ya, 2016 lalu kita bikin acara gala dinner yang semua pesertanya perempuan, makan malam romantis bersama artis. Nah tahun ini kita buat beda dengan acara beauty antara ibu dan anak perempuan," pungkasnya.