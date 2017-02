Make-Up Gaya Korea Masih Diminati Remaja Putri Jakarta

BICARA soal make-up, di era milennial seperti sekarang tentunya tidak mungkin bisa lepas dari pengaruh negeri Ginseng, Korea Selatan.

Dengan segala kemajuan teknologi dan inovasi mutakhirnya. Make-up Korea memang sangat mendominasi dunia kecantikan, dan digandrungi banyak wanita dari berbagai penjuru dunia khususnya di benua Asia, seperti Jakarta.

Salah satu contoh nyata yang bisa terlihat jelas ialah saat perhelatan acara "To Love You More" yang diselenggarakan oleh majalah HighEnd Teen, pada Sabtu, 18 Februari 2017 di Fat Shotgun, Jakarta Selatan. Dalam acara beauty class yang diikuti oleh 15 pasang Ibu dan remaja putri ini, gaya make-up yang diusung pun adalah gaya make-up minimalis look khas Korea.

Selain itu produk make-up yang digunakan pun, adalah lini kosmetik asal Korea yakni Beauty Story. Tidak hanya itu, bahkan dihadirkan pula make-up artist langsung dari Korea yaitu Camille.

"Hari ini memang gaya make-up yang kita usung adalah gaya make-up Korean style ya. Selain memang Beauty Story dari Korea, make-up Korea yang minimalis tapi cantik memang masih sangat digemari dan cocok dikenakan untuk wanita muda di Indonesia," ungkap Renda Haniefa sebagai PR Marketing team Beauty Story, saat ditemui Okezone dalam acara "To Love You More", Sabtu (18/2/2017) di kawasan Jakarta Selatan.

(Foto: Pradita / Okezone)

Renda menambahkan, nantinya di penghujung acara akan dipilih satu peserta terbaik yakni satu pasangan ibu dan anak yang berhasil merias wajah dengan maksimal selama acara berlangsung.

"Nanti dipilih satu pasangan ibu dan anak sebagai pemenang utama, kita lihat gaya make-up nya yang tadi pas sesi berdandan. Apakah sudah cukup memperlihatkan gaya make-up Korean look atau tidak, dan juga kita lihat kekompakan mereka sebagai ibu dan anak," imbuhnya.