Kompak dengan Ibunda, Ini Pemenang Best Couple di To Love You More

SEPERTI yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa tepat pada hari ini, Sabtu 18 Februari 2017, majalah HighEnd Teen menggelar acara menarik bertajuk To Love You More.

Di mana dalam acara yang dihelat dalam rangka merayakan hari kasih sayang atau Valentine's Day ini, dikemas menarik dengan perayaan antara ibu dan anak. Dalam acara ini, para pasangan ibu dan anak bisa saling merias diri di sesi beauty class. Tak hanya merias wajah, sesi ini pun diperlombakan untuk menilai kekompakan dari masing-masing peserta.

Akhirnya, setelah selesai berdandan dan santap malam. Pengumuman untuk peraih best couple akhirnya diumumkan, dan ternyata yang meraih predikat The Best Couple pertama ialah pesinetron cantik, Bella Graceva dan sang Ibunda. Kekompakan dan keseruan yang ditunjukkan keduanya berhasil membawa keduanya menjadi pasangan ibu dan anak terbaik hari ini.

"Kenapa kita pilih Bella dan mama, ini mereka tadi pas dandan seru sekali. Dari awal acara sampai akhir, seru, kompak dan kelihatan kalau memang akrab. Kita juri jadi senang melihatnya," ujar Renda Haniefa sebagai perwakilan panelis juri saat menyerahkan plakat hadiah berupa LED mirror kepada Bella.

(Foto: Pradita / Okezone)

Meraih predikat The Best Couple, Bella dan mama pun mengaku gembira.

"Datang ke acara To Love You More ini saja sudah senang karena bisa seru-seru sama mama, terus ditambah kebetulan menang The Best Couple juga jadi tambah happy deh," seloroh Bella sembari tersenyum.

Selain Bella, pasangan ibu dan anak cantik lainnya yaitu Laras dan mama berhasil keluar sebagai juara The Best Couple yang kedua.