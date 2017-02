Trik Tampil Cantik ke Tempat Tujuan meski Mengendarai Sepeda Motor, Mau Tahu?

KEMACETAN kota Jakarta hampir sudah tak bisa ditolerir lagi. Keadaan ini akhirnya memaksa kaum Hawa untuk mengendarai motor agar tak terlambat dalam beraktivitas.

Namun, mengendarai motor menjadi kendala tersendiri bagi wanita karena tak bisa tampil cantik dengan make-up. Tampaknya wanita butuh cara agar tetap bisa cantik dan segar meski mengendarai sepeda motor.

Make-up artists profesional, Sri Ramadhan berbagi tips untuk para Rider wanita tentang bagaimana memakai make-up simple saat hendak berkendara. Baginya make-up saat bermotor dibutuhkan agar wajah tidak kusam akibat terkena angin, debu, dan panas.

"Gunakan alat make up praktis. Sebab seorang Rider hanya memiliki waktu singkat untuk memoles wajah. Miliki palet eye shadow setidaknya terdapat 12 warna pilihan," kata Sri sambil mempraktikkan make-up di acara How To Be Style and Safety Riding By Yamaha Fino dan Sari Ayu, Sabtu (18/2/2017) di Cikini Jakarta-Pusat.

(Foto: Vessy / Okezone)

Maksimalkan waktu 15 menit untuk menyelesaikan make-up. Aplikasikan eye shadow liquid di kelopak mata dengan jari atau kuas. Kemudian sapukan blush on di pipi dengan ditepuk-tepuk sedikit agar wajah tampak ceria dan segar.

"Lalu gunakan eye liner dan maskara untuk mempertegas mata. Untuk para rider wanita kini tersedia wadah maskara dan eye liner yang sudah jadi satu. Sehingga lebih praktis dibawa kemana saja," sambungnya.

Terakhir, ia menambahkan, wanita tinggal menggunakan lipstik. Sediakan double lip color di dalam beauty kit yang berwarna matte dan glossy. Jika ingin manonjolkan sisi bold tinggal aplikasikan saja lipstik matte di bibir.