Kerap Dihajar Make-Up, Masker Es Batu Jadi Andalan Bella Graceva Jaga Kulit Wajah

MEMILIH profesi sebagai public figure, tentu harus siap dengan risiko wajah akan selalu terkena pulasan aneka produk make-up selama berjam-jam setiap harinya. Khususnya para selebriti wanita.

Di mana jika keadaan ini tidak dibarengi oleh tindakan perawatan, maka kulit wajah tentunya akan jauh dari kata sehat apalagi cantik.

Menyadari hal tersebut, aktris cantik Bella Graceva pun mewajibkan dirinya untuk melakoni satu ritual khusus dalam merawat kulit wajah. Di mana hal ini semata-mata ia lakukan agar kulitnya yang notabene masih sangat belia, tidak cepat rusak apalagi sampi bermasalah.

" Kalau sedang nunggu giliran syuting, aku pasti bersihin wajah. Aku hapus semua make-up yang menempel, biar kulit wajahku bisa bernafas minimal 15 menit. Nah nanti sampai rumah langsung bersihin total dan aku kompres dengan potongan es batu," aku Bella saat ditemui Okezone dalam acara To Love You More, Sabtu (18/2/2017) di Jakarta Selatan.

08:00am Eyyy. A post shared by Bella Graceva (@bellagap) on Jan 3, 2017 at 8:30pm PST

Bella mengaku walaupun ia masih muda dan belum mengalami masalah kulit wajah yang berarti. Namun gempuran produk make-up dan sinar lampu di lokasi syuting, mengharuskan dirinya sudah merawat kesehatan dan kecantikan kulit wajahnya semenjak dini.

"Memang sih kulitku masih muda, tapi tiap hari kan pakai make-up walau memang tipis. Makanya setiap hari di rumah aku wajibin kompres dengan masker es batu, biar kulit wajah tetap segar enggak kusam, pori-pori wajah bernafas dan kulit di area mata juga enggak menghitam seperti mata panda," imbuh aktris film Love Story ini.