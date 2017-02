Bella Graceva Senang Bisa Habiskan Waktu Bersama Ibunda di To Love You More

PERHELATAN To Love You More yang digelar oleh majalah High End tepat pada Sabtu, 18 Februari 2017 digelar meriah.

Acara yang dihelat dalam rangka merayakan hari kasih sayang, atau biasa disebut Valentine's Day ini memang rutin digelar rutin oleh majalah High End setiap tahunnya dengan konsep yang baru di setiap penyelenggaraannya.

Dengan mengusung tema merayakan Valentine bersama Ibunda tercinta, salah satu peserta yang ikut hadir meramaikan adalah aktris muda Bella Graceva. Datang bersama sang Ibunda, Helvi Jumaika. Menurut pantauan langsung Okezone di lokasi, Bella terlihat sangat bersemangat mengikuti acara beauty class, yakni merias wajah kompak berdua dengan sang mama.

(Foto: Pradita / Okezone)

Kompak saling merias wajah dan akrab menghabiskan waktu berharga berdua, bahkan keduanya berhasil meraih predikat The Best Couple, menyisihkan 14 pasangan ibu dan remaja putri lainnya. Namun di luar keberhasilan Bella menjadi pasangan ibu-anak paling kompak, Bella sendiri mengaku sudah merasa senang bisa merayakan Valentine dengan sang mama.

(Foto: Instagram)

"Seneng bisa hadir di acara ini To Love You More, tadi kita sebelum ke sini habis belanja bareng lalu di sini make-up bareng, tadi aku gambarin alis buat mama. Secara mama memang paling enggak bisa gambar alis," seru Bella saat dijumpai sesaat setelah acara To Love You More usai.

Seragam dengan sang putri, Helvi pun menuturkan hal yang serupa. "Senang banget ya ke sini, karena memang kalau punya putri sudah besar itu kan waktu bersama makin jarang karena semua sibuk masing-masing. Dengan acara ini kita berdua bisa quality time bareng, seru-seruan sama yang lain juga. Serasa jadi masih muda," seloroh mama Helvi yang kompak mengenakan outfit bertema hitam putih dengan Bella.