Gaet Ikatan Lebih Erat dengan Pembaca, High End Teen Gelar To Love You More

MENJALIN hubungan ikatan emosi yang erat dengan pembaca, sangatlah penting untuk dilakoni oleh sebuah media cetak.

Inilah yang giat dilakukan oleh majalah fesyen dan lifestyle terkemuka, High End Teen kepada para pembacanya yang kebanyakan adalah para remaja putri di kota-kota besar Indonesia, khususnya Jakarta.

High End Teen sendiri sebagai majalah terus berupaya untuk tidak hanya sekedar ingin menjadi media semata. Namun menjadi media yang tidak hanya sekedar dibaca, tetapi juga punya "sense of belonging" yang erat dengan para pembacanya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Jessica Gunawan, selaku creative director majalah High End dan High End Teen.

"Kita rutin adakan acara yang intim dan eksklusif dengan komunitas pembaca kita, seperti salah satu contohnya acara To Love You More hari ini. Tujuannya ya untuk memperluas komunitas dan membangun sebuah ikatan hubungan yang erat dengan para pembaca kita, jadi bukan sekedar majalah yang hanya dibaca lalu selesai begitu saja," papar Jessica saat dijumpai Okezone dalam acara To Love You More, Sabtu 18 Februari 2017 di Jakarta Selatan.

Jessica menambahkan untuk 2017 ini, acara To Love You More dengan tema ibu dan anak memang sengaja diusung oleh majalah High End Teen karena melihat fenomena bahwa zaman sekarang, tidak disangkal bahwa banyak remaja putri yang tidak lagi akrab dengan sang Ibunda tercinta.

"Kenapa To Love You More ini kita khususkan untuk ibu dan remaja putrinya, karena makin kesini makin terlihat ya kalau para remaja putri di Jakarta khususnya sudah agak jarang quality time dengan Ibunya. Kalau Valentine pasti fokusnya ke pacar atau teman-teman. Nah lewat acara ini kita mau memperlihatkan kalau merayakan Valentine dengan mama itu juga seru loh. Bonding time main make-up, nunjukkin rasa cinta Ibu ke anak dan anak ke Ibundanya," imbuhnya.