Tengok Yuk Pesona Kolam Bekas Pertambangan di Danau Nes 12, Kalimantan

Warna nya ga nguatin biru banget 🌊 Danau Nes 12 ini merupakan lubang ex pertambangan yang kemudian air hujan yang turun tertampung kedalamnya, dan menyatu dengan kadar asam sehingga menjadikannya warna biru. Kedalaman lubang ex pertambangan ini mencapai 300 meter dengan bentuk yang memanjang #KerenKak 📌 Danau Biru Nes12,Binuang,Kalimantan Selatan #whptimetravel #TheWeekOnInstagram #CitilinkValentineTrip @citilink

