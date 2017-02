Hewan Maskot Banjarmasin Ini Bisa Ditemui di Pulau Bakut

#Repost @mtma_kalsel ・・・ . BEKANTAN (Nasalis larvatus) Jenis kera ini dikenal juga dikenal dengan nama Kera Belanda, Pika, Bahara Bentangan, Raseng dan Kahau. Dalam bahasa inggris disebut Long-Nosed Monkey atau Proboscis Monkey. Satwa ini merupakan Maskot Propinsi Dati I Kalimantan Selatan (SK Gubernur Kalsel No. 29 Tahun 1990 tanggal 16 Januari 1990) . Ciri-ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar yang hanya ditemukan di spesies jantan. . Habitat Bekantan masih dapat dijumpai di beberapa lokasi antara lain di Suaka Margasatwa (SM) Pleihari Tanah Laut, SM Pleihari Martapura, Cagar Alam (CA) Pulau Kaget, CA Gunung Kentawan, CA Selat Sebuku dan Teluk Kelumpang. Juga terdapat di pinggiran Sungai Barito, Sungai Negara, Sungai Paminggir, Sungai Tapin, Pulau Bakut dan Pulau Kembang. . Penyebaran satwa ini sangat terbatas dan untuk kelangsungan hidupnya memerlukan kondisi tertentu. Berdasarkan dari hilangnya habitat hutan dan penangkapan liar yang terus berlanjut, serta sangat terbatasnya daerah dan populasi habitatnya, bekantan dievaluasikan sebagai Terancam Punah di dalam IUCN Red List. . 📷 @jlrhmn_ #savebekantan #saveourmascot #mtma_kalsel

A post shared by SaveOurBekantan (@sahabatbekantan) on Aug 29, 2015 at 6:14am PDT