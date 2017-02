Bingung Cari Tempat Wisata Menarik di Kalimantan Utara, Datang ke Sini Aja!

Hasiiikkkk berasa macam bule-bule ya kalau berjemur disini ๐Ÿ˜‚ Ini nih tempat yang rame banget kalau orang2 mau kunjungan ke Pantai Amal Baru. Sebutannya pantai 5000 karna masuk harus bayar 5000. Itu untuk uang kebersihan dan pastinya juga buat kasi fasilitas lebih baik lagi lho di tempat itu, seperti bangku santai yg didudukin kalian itu lah. Apalagi kalau kalian main kesana sore2, aduhaaaiii sampahnya banyak kasian juga yg mungutin Jadi untuk kalian yg berkunjung tolonglah buang sampah pada tempatnya, kan ada drum2 sampah disitu. Kalau bersih kan pasti enak juga kalian liat itu tempat dan bakal senang hati kalau selfie2, ya gak gaes? Repost from @tara_kyopta26 - Santai di pantai๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š #tarakankotaku #tarakan #kaltara #kaltaracenter #kaltaraupdate #pesonaindahborneo #borneo #id_pantai #view #binalatungbeach #eksplorekaltara #tarakanisland #tarakancity #tarakankotaku #exploretarakan - #regrann

