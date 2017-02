MNC Play Berkontribusi dalam Even Share for Cancer

MNC Play turut ambil bagian dalam even sosial untuk membantu penderita kanker, yang dikenal sebagai salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Beragam upaya dilakukan oleh masyarakat, seperti dengan menyelenggarakan acara Share for Cancer yang dilakukan oleh Freeletics Malang.

Komunitas olahraga yang menekankan pada intensity training ini mengusung tema We Can I Can pada acara yang diadakan pada hari Minggu, 19 Februari 2017 ini. Pada kesempatan ini, MNC Play juga turut hadir untuk ambil bagian dalam acara yang diselenggarakan di Hall Cyber Mall Malang.

Sales Manager MNC Play Malang, Maheka Arthana Raisaba mengatakan, pihaknya juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Malang dengan tidak hanya diwujudkan melalui penyediakan layanan berkualitas high speed internet dan TV kabel interaktif MNC Play, namun juga melalui keterlibatan pada acara semacam ini.

"Kami harap partisipasi kami dapat turut membantu masyarakat untuk mengatasi penyakit kanker dan mendorong masyarakat untuk menjalani hidup yang lebih baik melalui sosialisasi yang diberikan oleh Komunitas Freeletics Malang," kata Maheka Arthana Raisaba, Minggu (19/2/2017).

Dalam Share for Cancer, talk show menjadi sajian utama acara yang mengundang para ahli penyakit kanker untuk menjadi pembicara. Pertama, ada Tri Pradesa Boco Pranowo, pelatih Freeletics Malang yang hadir untuk berbicara mengenai Pencegahan Kanker Sejak Dini.

Lalu, hadir pula Nur Rahman, selaku Dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang yang menjelaskan tentang Peran Makanan pada Penyakit Kanker. Program donasi dan charity juga turut diketengahkan yang hasilnya diberikan sepenuhnya kepada Komunitas Sahabat Anak Kanker, yakni sebuah komunitas peduli anak-anak penderita penyakit kanker.

Untuk meningkatkan antusias pengunjung, Freeletics Malang mengadakan Fun Freeletics yang terdiri dari beragam kegiatan seperti fun sweat, permainan, tantangan, dan doorprize. Penampilan musik dan dance juga menjadi pelengkap acara yang tidak kalah menarik.

“Share for Cancer ditujukan untuk umum dan bersifat gratis. Melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan, kami ingin mengumpulkan masyarakat kota Malang untuk mendorong mereka menjalani gaya hidup yang sehat. Lalu, sosialisasi mengenai penyakit kanker juga kami berikan agar masyarakat dapat mendeteksi dini dan menghidari diri dari penyakit kanker,” ungkap Armanda Darmansyah, Public Relations Freeletics Malang.

Selain untuk memperingati Hari Kanker dunia pada tanggal 4 Februari lalu, penyelenggaraan acara ini juga dilatarbelakangi oleh peringatan berdirinya komunitas Freeletics yang kedua.

Freeletics sendiri adalah olahraga terstruktur yang menekankan pada intensity training, atau yang biasa dikenal dengan istilah HIIT (High Intensity Interval Training). Olahraga Freeletics memiliki beberapa manfaat di antaranya membentuk tubuh ideal, menambah stamina dalam tubuh dan memiliki keunggulan anti-aging (anti penuaan dini).