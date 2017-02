Teknik Double Plotting, Alasan Skincare Korea Harganya Selangit

GEMPURAN produk kecantikan asal negeri Ginseng, Korea Selatan khususnya di Indonesia memang tidak hanya terpatok soal produk make-up. Produk skincare alias perawatan kulit wajah asal Korea pun sama-sama mendominasi pasar dunia kecantikan di Indonesia.

Padahal kalau dilihat-lihat, produk skincare asal Korea ini tersedia di kota-kota besar di Tanah Air, dengan banderolan harga yang tidak murah. Lalu sebetulnya apakah yang menjadikan produk skincare Korea tetap percaya diri membanderol diri dengan harga premium?

“Iya betul memang produk skincare Korea, contohnya SamKim ini memang produk yang premium karena selain menggunakan kandungan bahan-bahan yang alami berkualitas tinggi. Teknik teknologi yang diterapkan untuk mewujudkan produk skincare ini juga teknologi yang tinggi, yang prosesnya tidak sebentar dan pendek,” papar Heddy Kandou, pemilik sekaligus managing director SamKim Skincare saat ditemui Okezone, dalam acara bertajuk Launching 5 Sosok Inspiratif SamKim New Icon, Senin (20/2/2017) di kawasan Jakarta Pusat.

(Foto: Pradita / Okezone)

Teknologi tinggi yang dimaksud di atas ialah teknologi yang bernama double plotting. Di mana teknologi ini bertujuan untuk membungkus partikel kandungan zat yang terdapat dalam produk skincare, agar tetap terjaga sempurna.

“Jadi contohnya untuk SamKim ini kan didominasi zat vitamin C, nah double plotting dipakai untuk membungkus vitamin C tersebut agar molekul-molekul partikelnya tidak rusak saat terpapar dengan air dan udara bebas. So dengan teknik double plotting ini saat dipakaikan ke wajah, manfaatnya jauh lebih maksimal karena semua manfaatnya akan baru keluar alias pecah saat dikenakan di wajah,” imbuhnya.