Potret Kebahagiaan Hary Tanoesoedibjo dan Istri Kumpul dengan Anak-Cucu

MENUNGGU waktu hingga benar-benar tersedia untuk keluarga tidak akan pernah ada. Waktu untuk keluarga adalah diciptakan dan disediakan. Harus ada hal yang dikorbankan demi berkumpul bersama keluarga.

Jika melihat kesibukan CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dan sang istri Liliana Tanoesoedibjo tampaknya akan ada waktu bagi mereka berkumpul bersama. Mengingat kesibukan berbisnis, berpolitik, dan sosial telah memakan banyak waktu.

Namun, tampaknya pasangan ini pandai memanage waktu. Khusus pada akhir pekan, keluarga HT berkumpul bersama anak dan cucu. Kebersamaan mereka tampak di akun Instagram @liliana_tanoesoedibjo.

“@liliana_tanoesoedibjo : Family time @hary.tanoesoedibjo @angelatanoesoedibjo @clarissatanoe,” tulis Liliana dalam keterangan foto.

Melihat kebersamaan ini, Liliana mendapat tiga ribu lebih like. Beberapa komentar pun bertaburan dalam postingan ini.

