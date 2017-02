Intip Kunci Rahasia Persahabatan Awet ala Liliana Tanoesoedibjo

PERSAHABATAN yang awet tidak hanya harus dilandasi oleh rasa saling percaya. Tetapi Anda juga harus mengendalikan ego masing-masing untuk dapat bertahan lama.

Tidak banyak orang yang bisa mempertahankan persahabatan mereka hingga lama. Karena kesibukan masing-masing setelah menikah, perlahan persahabatan mulai pudar.

Nilai sebuah persahabatan juga dapat dilihat dari Liliana Tanoesoedibjo. Di sela-sela kesibukannya, istri Hary Tanoesoedibjo ini masih sempat mengadakan pertemuan dengan sahabat-sahabatnya.

Hal ini terlihat dari sebuah foto yang diunggah di Instagram saat ia menghabiskan waktu bersama ketiga sahabatnya melalui akun @liliana_tanoesoedibjo. Keempat wanita dalam foto tersebut terlihat sangat menikmati waktu melalui senyum yang disunggingkan.

True friendship is seen through the heart❤@lisamarianaa @margaretvivi @cynthiaacin A post shared by liliana tanoesoedibjo (@liliana_tanoesoedibjo) on Feb 20, 2017 at 12:01am PST

"True friendship is seen through the heart❤@lisamarianaa @margaretvivi @cynthiaacin," tulis Liliana dalam keterangan foto.

Komunikasi yang baik adalah kunci dari sebuah hubungan yang langgeng. Sesibuk apa pun Anda menghabiskan waktu setiap hari, selalu usahakan pertemuan rutin dengan sahabat meski hanya sebulan sekali.

Ini yang akhirnya akan menguatkan persahabatan. Karena artinya Anda dan sahabat selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka.

Foto yang diunggah beberapa jam lalu ini pun disukai oleh lebih dari 700 netizen.