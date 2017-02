Hingga Tahun 2030, Penderita Kanker Anak di Indonesia Diprediksi Meningkat

JUMLAH prevalensi kanker anak di Indonesia sebesar empat persen dari smeua jenis kanker yang juga dialami orang dewasa. Namun, prediksinya semakin meningkat, sehingga harus ada upaya pencegahan.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI dr Lily S Sulistyowati, MM mengatakan, secara garis besar dari waktu ke waktu, jumlah penderita pasien kanker cenderung terus meningkat. Sumber dari WHO menyebutkan, prediksinya terjadi sampai tahun 2030.

"Di Indonesia diprediksi setiap penderita kanker ada 100.000 penduduk dengan 4.100 kasus kanker pada anak," ujar dr Lily saat ditemui di kantornya, kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 20 Februari 2017.

Lanjut dr Lily, berdasarkan Data Srikandi tahun 2005-20017, leukimia merupakan jenis kanker tertinggi pada anak, dengan jumlah 2,8 per 100.000. Kedua, retinoblastoma dengan prevalensi 2,4, per 100.000.

Dilanjutkan dengan oestosarkoma dengan 0,97 per 100.000, limfoma dengan jumlah 0,75 per 100.000, serta kenker nasopharing dengan prevalensi 0,43 per 100.000.

"Kanker pada anak menjadi penyebab kematian kedua dengan rentang usia lima sampai 14 tahun," katany dr Lily.

Sementara itu, kanker pada anak pada stadium lanjut ditemukan 62 persen. Stadium awal ditemukan sekira 16,3 persen pada awal.

Uniknya, kasus kanker pada anak ditemukan paling besar pada laki-laki dengan presentase lima persen.Adapun faktor risikonya banyak dari genetik dengan penyebab penyerta lainnya.

Setidaknya, orangtua harus waspada dan kalau perlu deteksi dini. Atau dengan menjauhkan anak dari faktor risiko kanker agar tida mengganggu kualitas hidupnya.