Wow, Ashley Graham Sukses Jadi Model Gemuk Pertama di Fashion Show Michael Kors!

UPAYA giat yang ditunjukkan oleh model bervolume atau size plus yang sedang melejit namanya, Ashley Graham untuk menunjukkan keberagaman alias diversity di dunia modeling dan fesyen dunia, sepertinya semakin hari semakin bisa terlihat nyata.

Dengan vokal melantangkan bahwa wanita dengan tubuh bervolume seperti dirinya pun bisa menjadi seorang model profesional layaknya para supermodel kurus tinggi lainnya, Ashley memang menjadi booming di mana-mana dengan rajinnya ia tampil menghiasi berbagai cover majalah terkemuka seperti Vogue, Sport Illustrated, hingga Elle.

Kini, Ashley kembali mendobrak batasan dunia industri fesyen dengan masuk sebagai salah satu dalam jajaran model yang berjalan di panggung catwalk bergengsi dari desainer Michael Kors. Seperti dilansir Cosmopolitan, Selasa (21/2/2017) dengan tampilnya Ashley ini jadi momen pertanda bahwa dirinya adalah model size plus pertama yang pernah berjalan untuk rumah mode sekelas Michael Kors.

(Foto: Cosmopolitan)

Bisa mendapatkan kesempatan berharga, Ashley sendiri tentunya merasa sangat gembira. Ia mengungkapkan rasa senangnya tersebut melalui unggahan foto dirinya yang sedang berjalan di atas panggung runway “MICHAEL, MICHAEL, MICHAEL!!! Thank you for the opportunity and showing that beauty comes in many different forms!!" tulis Ashley dalam keterangan fotonya.

Berjalan di panggung pagelaran busana Michael Kors tersebut, Ashley ditemani oleh rekan model sejawatnya mulai dari Taylor Hill, Bella Hadid, sampai Kendall Jenner. Diketahui lebih lanjut, Ashley bahkan mendapatkan serangkaian tips berjalan di panggung runway langsung dari Bella Hadid.