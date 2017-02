Chrissy Teigen Akui Industri Fashion Dunia Masih Kekurangan Model dari Asia

MODEL, presenter kondang sekaligus istri soloist pria ternama John Legend, Chrissy Teigen memang selama ini dikenal sebagai salah satu sosok selebriti dunia yang tidak takut untuk mengungkap pendapatnya secara blak-blakan di muka umum.

Seperti kali ini contohnya, di tengah ramainya pekan mode yang sedang berjalan. Chrissy baru saja secara gamblang melontarkan pernyataan bahwa di tengah geliat industri fesyen global, sesungguhnya masih jauh dari kata diversity alias beragam.

“Industri fashion dunia memang masih sangat kekurangan apa yang dinamakan keberagaman. Bisa dilihat kalau ada model dari Asia, pasti industri ini langsung melabeli mereka dengan 'That Asian Girl' or 'That Asian Boy’. Aku pribadi sih berkeinginan bahwa seharusnya para model Asia lebih banyak wara-wiri dan dipandang normal dalam industri fesyen dunia,” ungkap Chrissy, seperti disitat Yahoo, Selasa (21/2/2017).

Wanita yang menjadi sumber inspirasi hits ‘All of Me’ John Legend ini juga menambahkan, selain kehadiran model Asia yang masih sangat kurang jumlahnya. Untuk prestasi dan kredibilitas dari model Asia pun kurang diapresiasi.

“Aku pribadi melihat bahwa di lapangan, kehadiran akan model-model Asia ini masih kurang diakui dalam industri fesyen. Terutama di sektor panggung runway pagelaran busana dan juga industri media cetak yakni majalah fesyen,” imbuhnya.

Bagaimana, setujukah Anda dengan pendapat Chrissy di atas?