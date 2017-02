Selebriti Dunia yang Pede Selfie Tanpa Busana, Siapa Saja Ya?

SELFIE atau swafoto memang jadi fenomena sosial tersendiri, namun di kalangan para selebriti dunia selfie tidak hanya lagi sekedar selfie wajah semata.

Ya, para selebriti dunia secara blak-blakan tidak ragu untuk meng-upgrade selfie mereka dengan selfie naked yang diperlihatkan ke khalayak umum dengan bebas lewat unggahan di akun Instagram pribadi masing-masing.

Lalu siapa saja sih artis yang percaya diri memperlihatkan selfie naked nya tersebut? Yuk intip daftar singkatnya di bawah ini, seperti disitat Popsugar, Selasa (21/2/2017).

Demi Lovato

(Foto: Popsugar)

Demi dikenal sebagai salah satu selebriti wanita muda yang giat mengkampanyekan terhadap sesama wanita untuk lebih mencintai diri sendiri, termasuk menerima kondisi bentuk tubuh walaupun gemuk ataupun kurus. Demi menunjukkan bahwa ia mencintai tubuhnya yang padat berisi dengan berpose selfie telanjang tanpa sehelai benang pun untuk pemotretan dengan majalah Vanity Fair beberapa waktu lalu.

Nicki Minaj

(Foto: Popsugar)

Bertubuh tidak tinggi namun sintal tidak menjadikan rapper nyentrik, Nicki Minaj menjadi tidak percaya diri dengan tubuhnya. Sebaliknya ia malah menunjukkan bahwa ia percaya diri dengan bentuk tubuhnya, dengan mengunggah foto topless alias telanjang dada dengan rambut panjangnya yang dibiarkan terurai menutupi bagian kedua payudaranya.

Justin Bieber

(Foto: Popsugar)

Setelah berolahraga di sasana olahraga, Justin tak lupa pamer perut berototnya (six packs) dengan memotret pantulan dirinya di cermin yang hanya dibalut sebuah handuk putih untuk menutupi tubuh bagian bawahnya. Selfie naked pelantun hits “What Do You Mean” ini bahkan mendapatkan kurang lebih 2 juta likes dari para netizen pengguna Instagram. Wow!

Kim Kardashian

(Foto: Popsugar)

Bicara soal naked selfie, tak sah rasanya jika tidak memasukkan nama bintang reality show satu ini. Ya, Kim Kardashian adalah salah satu sosok selebriti wanita yang kerap pamer tubuh telanjangnya lewat foto selfie di Instagram. Kim biasanya melakukan selfie naked tersebut di sebuah ruangan kamar mandi rumah mewahnya, foto selfie telanjang Kim yang walau tampak blur dengan pencahayaan yang temaram ini mendapatkan likes sekitar 1,8 juta dan 370 ribu komentar dari netizen pengguna Instagram.

Miley Cyrus

(Foto: Popsugar)

Penyanyi nyentrik jebolan Disney, Miley Cyrus memang dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka pada khalayak umum. Ia dengan percaya diri mengunggah foto selfie dirinya yang tidak berbalut sehelai benang pun, dengan berpose duduk di sebuah kursi di sebuah make-up room. Ia menutupi bagian intim kedua payudara dan Miss V nya dengan editan gambar emoticon.

Cara Delevingne

(Foto: Popsugar)

Naked selfie dari supermodel terkenal satu ini mungkin bisa dibilang jadi salah satu selfie naked paling hits. Bagaimana tidak? Selfie naked Cara yang berpose di atas sebuah tempat tidur ini, dipotret langsung oleh supermodel legendaris, Kate Moss. Foto Cara yang telanjang dada tanpa mengenakan bra sama sekali ini, walaupun diberi editan gambar emoji bergambar bintang warna merah untuk mensensor payudaranya tetap viral di Instagram dengan meraih likes lebih dari 1 juta likes dan 40 ribu buah komentar.