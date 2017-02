Hadiri London Fashion Week, Song Hye Kyo Eksis di Fashion Show Burberry

PEKAN mode yang menampilkan tren busana terbaru musim dingin kini berlanjut ke London Fashion Week. Sebuah pergelaran busana dunia kian terasa mewah dengan kehadiran selebriti dan sosialita yang menjadi tamu undangan para desainer.

Selain selebriti dunia, London Fashion Week Fall-Winter 2017 juga disambangi oleh aktris kenamaan Korea, Song Hye Kyo. Ya, Song Hye Kyo muncul di front row fashion show Burberry, Senin 20 Februari 2017, malam waktu setempat, yang berlangsung di Makers House, London.

Kala itu, pemain drama ‘Descendant of The Sun’ ini tampak ‘bersinar’ di antara tamu selebriti lainnya, seperti Iris Law, Naomi Campbell, Penelope Cruz, Suki dan Immy Waterhouse. Wanita 35 tahun ini mengenakan knitted dress model one shoulder warna hitam dan abu bercorak. Di mana busana yang dikenakannya merupakan koleksi terbaru dari Burberry 2017.

(Foto: Gettyimages)

Song Hye Kyo memadukan busana model lengan panjang di bagian salah satu sisi tersebut dengan lebih mewah, yakni melalui penggunaan stocking hitam transparan. Penampilannya kian sempurna dengan sepatu hak tinggi hitam bersol tebal, jam tangan, serta aksesori anting dan gelang yang minimalis.

Rambut panjangnya yang hitam dibiarkan tergerai dan disampirkan ke sisi kanan sehingga menampilkan bahu kirinya nan seksi. Untuk riasan wajah, wanita yang dikabarkan tengah dekat dengan lawan mainnya, Song Joong Ki, itu menonjolkan melalui pulasan lipstik warna peach. Sementara, kuku-kuku jarinya dicat warna burgundy.

Menghadiri event fesyen ternama bukan kali pertama dilakukan oleh Song Hye Kyo. Ia sudah beberapa kali tertangkap kamera hadir dalam pagelaran busana rumah mode ternama, seperti Prada, Chanel, hingga Christian Dior.