Alhamdulillah Berniat Pakai Hijab, Simak Cara Tetap Istiqamah Menggunakan Jilbab

KESADARAN akan perintah menutup aurat sesuai ajaran agama, membuat sebagian besar wanita muda muslim Indonesia mulai menggunakan jilbab dalam keseharian. Kendati demikian, masih ada beberapa muslimah yang merasa takut atau khawatir menggunakan jilbab.

Perasaan takut atau khawatir terlihat aneh saat memakai jilbab menjadi alasan para wanita muslimah seringkali membuka dan menutup jilbab. Tetap istiqamah menggunakan jilbab tentu menjadi keinginan dari para hijabers pemula. Namun, bagaimana caranya?

"Kita harus ingat memakai jilbab itu bukan untuk siapa-siapa. Tetapi, mencari ridha Allah. Enjoy the rules and make your dreams come true. Enjoy the rules yang aku maksud adalah bahwa berjilbab adalah aturan dalam Islam, jadi ikuti saja aturan dalam agamamu, tetapi ini bukan batasan atau penghalang kamu dalam menggapai mimpi," terang Nesa Aqila, seorang hijabers selebgram kala berbincang-bincang dengan Okezone di kawasan Tebet, Jakarta.

A post shared by Puteri Muslimah Indonesia2015 (@nesaaqila) on Feb 16, 2017 at 6:12pm PST

Nesa Aqila sendiri sudah menggunakan jilbab sejak masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak. Namun, cita-citanya yang ingin terjun di dunia entertainment membuatnya sempat berniat membuka jilbab. Kala itu, dara cantik asal Medan, Sumatera Utara ini ingin melakukan casting sebuah iklan produk sampo.

"Dari SMA (Sekolah Menengah Atas), aku memang bercita-cita ingin jadi model, penyanyi, atau model sampul majalah. Nah, waktu ada casting iklan sampo di Medan, aku coba buka kerudung. Saat mau catwalk, aku merasa enggak nyaman untuk mainin rambut. Bahkan, kata teman aku, aku terlihat panik di belakang panggung dan memang aku merasa seperti ada yang hilang dari diri aku," tutur Nesa.

Ketika Nesa mulai mengenakan jilbabnya kembali, baru dirinya merasa nyaman. Sejak saat itu, dara kelahiran 1995 ini tak ingin lagi membuka jilbabnya lantaran ingin tetap merasa nyaman dan terlindungi.

Tak hanya soal aneh dalam berpenampilan, beberapa muslimah juga memiliki kekhawatiran tersendiri soal rezeki ketika akhirnya memutuskan berhijab. Ya, tak sedikit yang berpikiran menggunakan jilbab membuat rezeki menjadi tertunda.

"Jilbab itu bukan batasan atau penghalang tetapi maknanya sebagai pelindung, melindungi aurat, melindungi dari kejahatan. Masalah nanti takut soal kerjaan, jangan dipikirin karena kita enggak tahu soal rezeki," papar juara kontes ratu kecantikan muslimah itu.

Nesa juga menekankan jika rezeki sudah diatur oleh Sang Pencipta. Ia memberi contoh sejumlah selebriti Tanah Air yang semakin tenar dan banjir pekerjaan sejak memutuskan berhijab, seperti Dewi Sandra dan Laudya Cynthia Bella.