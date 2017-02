Sup Seafood Rempah Siap Jadi Menu Makan Malam Hangat

PAGI hingga siang hari ini hampir semua orang disibukkan dengan genangan air yang melanda sebagian besar kawasan ibukota dan sekitarnya. Tak pelak suhu dingin juga dirasakan banyak orang, salah satu solusi jitu adalah menyantap makanan hangat dan berkuah.

Hmm sedapnya sup seafood rempah bisa jadi pilihan yang tepat. Dikutip dari buku Sup Ikan Lezat Sarat Bumbu karya Eva Waty Agung, Selasa (21/2/2017) berikut resep lengkap sup seafood yang bisa Anda contek. Sajikan sebagai hidangan spesial makan malam bersama keluarga.

Bahan

250 gr ikan kakap fillet, potong dadu

250 gr cumi, bersihkan, potong-potong

200 gr udang, kupas kulit, sisakan ekor

200 gr kerang, cuci bersih

1 buah jeruk nipis, peras airnya

2 batang serai, memarkan

3 lembar daun jeruk

1,5 liter santan dari 1 butir kelapa

3 sdm minyak goreng

3 sdm saus tiram

Garam secukupnya

Gula pasir secukupnya

Bumbu halus

7 butir bawang merah

3 siung bawang putih

5 buah cabai merah

1 sdt bumbu kari siap pakai

1/2 sdt terasi goreng

1 sdt merica butiran

Cara membuat

1. Panaskan minyak, tumis bumbu halus, serai dan daun jeruk hingga harum. Angkat;

2. Didihkan santan sambil teeus diaduk, masukkan tumisan bumbu. Aduk rata;

3. Tambahkan ikan, cumi, udang, kerang, saus tiram, garam dan gula pasir. Masak hingga semua bahan matang;

4. Sesaat sebelum diangkat, beri perasan air jeruk nipis. Angkat dan sajikan segera.