Sarapan Unik dengan Menu Scotch Egg, Bikin Yuk

Scotch Egg | IDNtv Yummy! . Bahan scotch egg: * 3 buah telur * 200 gr daging sapi cincang * 1 siung bawang bombay * 1 sdm worchestershire sauce * 2 sdm tepung roti * Telur * Tepung roti . Cara membuat scotch egg: 1. Rebus telur selama 6 menit, lalu angkat dan kupas. 2. Campur daging sapi cincang, bawang bombay, worcestershire sauce, tepung roti, kemudian aduk hingga rata. 3. Selimuti telur rebus dengan daging cincang. 4. Lumuri daging dengan telur lalu dengan tepung roti. 5. Goreng dengan api sedang hingga kecoklatan, terakhir sajikan.

