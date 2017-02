Katy Perry Pakai Sepatu Rancangan Desainer Indonesia Rinaldy A Yunardi di Video Klip 'Chained To The Rhytm'

SATU lagi desainer Indonesia yang dengan bangga memperlihatkan karyanya di dunia internasional. Desainer tersebut adalah Rinaldy A Yunardi.

Ya, sepatu boots transparan dengan aksen warna silver dikenakan oleh penyanyi Katy Perry dalam video klip terbarunya. Kabar membanggakan ini disampaikan langsung oleh desainer aksesori tersebut melalui akun Instagram pribadinya.

Ia menuliskan, '#CHAINEDTOTHERHYTM @katyperry wearing bespoke clear boots designed by @rinaldyayunardiofficial in her latest music video. Styled by @bcompleted,"

Sepatu karya Rinaldy dikenakan oleh Katy Perry dalam video klip 'Chained to the Rhytm'. Untuk lagu tersebut, Perry berkolaborasi dengan Skip Marley, penyanyi asal Jamaika yang juga cucu dari penyanyi reggae legendaris Bob Marley.

Single tersebut resmi dirilis pada 10 Februari lalu dan kali pertama dinyanyikan di hadapan publik dalam ajang Grammy Awards 2017. Sementara, video klipnya baru meluncur Selasa, 21 Februari, kemarin.

Dalam video klip tersebut, kekasih Orlando Bloom ini tampil playful dengan jubah putih berpotongan A dengan detail aksen lipit di bagian rok. Rambut pendeknya diwarnai pink. Sedangkan, riasan wajahnya bernuansa pink dan ditonjolkan melalui eyeshadow warna biru pastel.

A post shared by Arturo Hernandez Arenas (@arturo_arenas_) on Feb 21, 2017 at 2:41pm PST

Atas unggahan tersebut, desainer langganan selebriti ternama Tanah Air itu pun langsung banjir pujian dari masyarakat, tak terkecualo rekan-rekan selebriti. Sebut saja Sandra Dewi, Marsha Timothy, Andien, Titi DJ, dan lain-lain.

"MasYung!! Nggak berhenti2nya aku bangga sama MasYung!" seru Andien.

"Sayangku! Proud!" tambah Sandra Dewi.

"Super proud of you, kak," kata Regina Ivanova.